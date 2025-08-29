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DJ ASSAULT x BANKSIDE18

Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хедлайнер вечеринки — DJ ASSAULT — настоящий пионер ghetto tech сцены, король грязных битов и быстрых темпов, его имя давно стало синонимом провокационной лирики, которое более двух десятилетий несёт в массы звук улиц американского Детройта. В лайн-апе: DJ Assault / ПЕТАР МАРТИЧ / Mark Schedrin / Orange / SASHA SHULIKO / DENIS KOSTITSYN / KOTZI BROWN / UTAH / ARTIK / LIL DEN / SPAIDA

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