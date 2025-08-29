Хедлайнер вечеринки — DJ ASSAULT — настоящий пионер ghetto tech сцены, король грязных битов и быстрых темпов, его имя давно стало синонимом провокационной лирики, которое более двух десятилетий несёт в массы звук улиц американского Детройта. В лайн-апе: DJ Assault / ПЕТАР МАРТИЧ / Mark Schedrin / Orange / SASHA SHULIKO / DENIS KOSTITSYN / KOTZI BROWN / UTAH / ARTIK / LIL DEN / SPAIDA