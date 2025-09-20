Специальный рейв-сет от DJ Groove, парижская искра Petit, ломаный темперамент Raw Takes, беспощадный Trust True и гордость Санкт-Петербурга Katsura — всё соединится в одном большом зале под плотную бочку, от которой вспотеет даже самый опытный завсегдатай.