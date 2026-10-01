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Бандитский Петербург: однажды в Москве

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 5500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Бандитский Петербург» — это способ оказаться во времени, которое многие помнят по семейным фотоальбомам, кассетам в машине родителей, большим застольям и историям взрослых, смысл которых в детстве ты мог не понимать. Облачённые в кожаные плащи, дорогие меха и сияющие драгоценности гости попадут в мир, где под Михаила Круга, «Лесоповал», «Нэнси» и другую музыку эпохи вершится история. Костюм здесь — не просто дресс-код, а часть происходящего: чем глубже погружаешься в образ, тем убедительнее становится этот мир. Название вечеринки отсылает к культовому сериалу «Бандитский Петербург», но B&T не копирует его сюжет. Команда собирает собственную версию эпохи — немного кинематографичную, немного ироничную и очень личную B&T — авторская команда, которая уже 11 лет создаёт костюмированные вечеринки и собственные миры на стыке музыки, поп-культуры и коллективных воспоминаний. Здесь гости становятся частью происходящего, а знакомые образы из прошлого получают новую жизнь

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