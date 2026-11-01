На ужине ты исследуешь культуру балов Российской империи XVIII–XX веков — от самых известных светских событий до правил, определявших поведение, наряды, танцы и даже меню вечера. Разберёшься, как бальная культура отражалась в литературе и кино, что сохранилось от нее в музейных коллекциях Москвы и Петербурга и во сколько обходилось участие в бале. А на практике освоишь язык веера — систему жестов, с помощью которой гости могли вести безмолвный диалог. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 5 вин премиального сегмента, каждое из которых разберёшь через происхождение, стилистику и особенности производства. Лектор: Елена Кальянова – культуролог, бренд-стратег, автор эстетских расследований, пишит диссертацию на тему следа русской культуры в истории моды. Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию создают индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.