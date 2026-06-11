Важно выстраивать отношения, чувствовать себя в безопасности и находить контакт с людьми. Но в современном мире это становится всё сложнее. Тиндер выматывает, в барах слишком шумно, а на бизнес-завтраках все носят маски. Есть формат, который решает сразу несколько задач — это игры в мафию. На первый взгляд это просто развлечение. Но на самом деле это идеальное место для социализации . Ты учишься читать людей, держать границы, договариваться и проявлять эмоции в безопасной среде. А главное — здесь стираются неловкие моменты знакомства. Организаторы сами помогают влиться в игру и знакомят со всеми участниками. Кто-то находит новых друзей, кто-то партнеров для бизнеса, а кто-то и вовсе встречает свою любовь. Ведь в игре человек раскрывается по-настоящему. Если тебе не хватает живого общения и хочется провести вечер в классной компании — приходи. Чтобы записаться на игру, можно позвонить по телефону 8-926-450-08-68 или в Макс по этому же номеру, или написать в телеграм.