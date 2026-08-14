Три с половиной года Балаган собирал свой маленький мир из самых смелых фантазий, незаурядных элементов декора, винтажного цирка, ярких костюмов, света софитов и конечно музыки, превращаясь в настоящую ожившую сказку. Балаган приземляется на открытой сцене Лебединого Озера в Парке Горького, чтобы отпраздновать свой День Рождения. King A.K.A Sampleking / Agma / Natasha Wax & Sony Vibe / An Rosen / Krysenstern / Matvienkov / Sarab / Arknet / Altum Unda / Sanseventeen