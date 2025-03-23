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В программе — новые песни с альбома «Хаос и Тьма» и полюбившиеся хиты группы, которые не удалось вместить в концерт-презентацию. Море энергии и драйва обрушится на зрителей традиционной волной. Не исключено наличие сюрпризов. Забирай свой билет прямо сейчас и до встречи в марте в клубе Город.
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