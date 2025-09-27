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Back2Basck

Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2с4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Домашняя вечеринка в DFF c танцевальным хаусом и энергичными поп-бэнгерами. LineUp: Коля Редькин + Антон Савенко Dj Artik + Spaida Saynomo + Vardi Maib + Smalcake BACKYARD: Lil Den (DFF) Sevada (O) David Chebanov + Bad Zu Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30-00:30 Free 00:30 till end 1000 руб. Оплата на входе: qr-код, наличные Музыка в малом дворе с 23:30, внутри с 00:00

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