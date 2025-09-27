Домашняя вечеринка в DFF c танцевальным хаусом и энергичными поп-бэнгерами. LineUp: Коля Редькин + Антон Савенко Dj Artik + Spaida Saynomo + Vardi Maib + Smalcake BACKYARD: Lil Den (DFF) Sevada (O) David Chebanov + Bad Zu Вход платный, FC/DC, 18+ 23:30-00:30 Free 00:30 till end 1000 руб. Оплата на входе: qr-код, наличные Музыка в малом дворе с 23:30, внутри с 00:00