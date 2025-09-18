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Back to 00’s в Royal Space by Royal Arbat

улица Новый Арбат, 21

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Обновлённый Karaoke club & techno lounge Royal Space by Royal Arbat устраивает большую вечеринку. На протяжении всей ночи будут звучать лучшие хиты 2000-х, которым можно и нужно подпевать. Искромётные ведущие PARA’DOGS будут задавать тон вечеру, а шоу-программа от арт-группы ещё больше погрузит всех в атмосферу золотых нулевых Дресс-код — Back to 00’s. Бронь столов по телефону: +7 (495) 197-75-57.

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