Обновлённый Karaoke club & techno lounge Royal Space by Royal Arbat устраивает большую вечеринку. На протяжении всей ночи будут звучать лучшие хиты 2000-х, которым можно и нужно подпевать. Искромётные ведущие PARA’DOGS будут задавать тон вечеру, а шоу-программа от арт-группы ещё больше погрузит всех в атмосферу золотых нулевых Дресс-код — Back to 00’s. Бронь столов по телефону: +7 (495) 197-75-57.