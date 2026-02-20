В программе вкусный ужин, просмотр фильма на большом экране в уютном зале, обсуждение фильма после, а также свечи, новые знакомства и винтажные отдушины привезённые из Франции и Италии. Просмотр фильма на английском языке с русскими субтитрами Шикарная бизнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У неё двое детей и любящий муж, но ей чего-то не хватает. Однажды её внимание привлекает молодой самоуверенный стажёр, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает её в игру. К чесу приводит маленькая шалость?… В меню вечера: из закусок: игривые овощи гриль со взбитой фетой на горячее: сливочная мясная домашняя лазанья, с обилием пармезана dolce: тонкая корочка, нежная начинка — крафтовый крем-брюле из напитков: вишнёвый глинтвейн с характером, гречишный чай После фильма тебя ждёт обсуждение в отдельном зале: захотелось создать тёплое и безопасное пространство, поэтому позвали хорошую знакомую, которая без фильтров любит рассуждать на тему близости: Ирен — секс-коуч, организатор Sextalks-встреч для мужчин и женщин и тематических девичников. После просмотра кино обсудят тему доминирования и подчинения, сексуального расщепления и страха коммуникации с партнёром о своих желаниях. Также Ирен ведёт канал для женщин «Ирочке уже за 30», где в принимающем коммьюнити можно обсудить вопросы жизни после 30, кризисов, поиска себя и, конечно, своей сексуальной идентичности.