Вечеринка-презентация нового альбома «#hooligani» реп-артистки BABY CUTE. В лайнапе специальные гости с альбома и диджей-сеты от Boris Redwall, Daily Slime, Jbrmv, а также b2b резидентов DFF club Dj Artik и Spaida. FC/DC Оплата на входе: наличные / QR код.