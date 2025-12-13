ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Baby cute: #hooligani presentation

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2 с4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка-презентация нового альбома «#hooligani» реп-артистки BABY CUTE. В лайнапе специальные гости с альбома и диджей-сеты от Boris Redwall, Daily Slime, Jbrmv, а также b2b резидентов DFF club Dj Artik и Spaida. FC/DC Оплата на входе: наличные / QR код.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста