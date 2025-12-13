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Вечеринка-презентация нового альбома «#hooligani» реп-артистки BABY CUTE. В лайнапе специальные гости с альбома и диджей-сеты от Boris Redwall, Daily Slime, Jbrmv, а также b2b резидентов DFF club Dj Artik и Spaida. FC/DC Оплата на входе: наличные / QR код.
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