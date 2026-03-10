Несерьёзный, на первый взгляд, музыкальный проект, состоящий, однако, из серьёзных ветеранов музыкальной сцены, до момента образования группы, игравших в разных командах, некоторые из которых, до сих пор функционируют. Каждый концерт группы Babooshka — это лихие рифы и качающие биты, сливающиеся в безумный коктейль, который заставляет пуститься в неистовый пляс, это яркое и незабываемое шоу. В этот вечер сцену разделят также: Восходящая звезда аутсайдер-музыки Detached и апологеты горграйнд-дружелюбия Sadomasochistic Necroasphyxiation.