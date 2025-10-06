На мастер-классе ты с нуля овладеешь базовой техникой вязания крючком, которая позволит создавать уникальные изделия для себя и своих близких. Мастер-класс подойдёт тебе, если: – ты давно хотел освоить прикладной творческий навык; – хочешь радовать своих друзей и близких практичными подарками на все случаи жизни; – творчество для тебя не только способ самовыражения, но и медитативный инструмент. Все материалы включены в стоимость, но для своего комфорта можешь захватить с собой свои крючки и пряжу. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.