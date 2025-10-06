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Babkin Kvadrat

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты с нуля овладеешь базовой техникой вязания крючком, которая позволит создавать уникальные изделия для себя и своих близких. Мастер-класс подойдёт тебе, если: – ты давно хотел освоить прикладной творческий навык; – хочешь радовать своих друзей и близких практичными подарками на все случаи жизни; – творчество для тебя не только способ самовыражения, но и медитативный инструмент. Все материалы включены в стоимость, но для своего комфорта можешь захватить с собой свои крючки и пряжу. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.

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