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Московский дринкап #11

уточняй у организатора

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Бесплатно
Возраст 18+
Еда

Про событие

О чём? О наболевшем в айти. Как? За пивом с гренками. На этот раз будут короткие доклады о наболевшем: найм и рынок, усталость и выгорание, личные истории, командное управление и карьера. Спусти пар и обсуди всё, что тебя достало, на барном it-митапе Московский дринкап #11 | Moscow DrinkUp (с сообществом BeerJS Moscow). Пиво и закуски с тебя, спикеры — с организатора, а там посмотрят. Адрес проведения мероприятия будет доступен после подтверждения регистрации.

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