О чём? О наболевшем в айти. Как? За пивом с гренками. На этот раз будут короткие доклады о наболевшем: найм и рынок, усталость и выгорание, личные истории, командное управление и карьера. Спусти пар и обсуди всё, что тебя достало, на барном it-митапе Московский дринкап #11 | Moscow DrinkUp (с сообществом BeerJS Moscow). Пиво и закуски с тебя, спикеры — с организатора, а там посмотрят. Адрес проведения мероприятия будет доступен после подтверждения регистрации.