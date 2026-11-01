Тематический фестиваль альтернативных команд, посвященный самой известной «эмо-троице»: My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Fall Out Boy. Каверы на хитовые треки двухтысячных, а также песни собственного сочинения под настроение от молодых и полных поп-эмо-драйва групп: matt grass 7ёрный умор Панкидз мясокомбинат На счёт покупки билетов пиши оргу в тг.