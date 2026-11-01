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Айероуин

Китайский Лётчик Джао Да
Лубянский пр., 25, стр. 1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Тематический фестиваль альтернативных команд, посвященный самой известной «эмо-троице»: My Chemical Romance, Panic! At the Disco, Fall Out Boy. Каверы на хитовые треки двухтысячных, а также песни собственного сочинения под настроение от молодых и полных поп-эмо-драйва групп: matt grass 7ёрный умор Панкидз мясокомбинат На счёт покупки билетов пиши оргу в тг.

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