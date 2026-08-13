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Возвращение фестиваля искренней музыки. В программе — экспериментальный поп, диковинный хип-хоп, привозы из Казани, а также некоторое количество микрожанров для расширения музыкального кругозора. На сцене: амперметр (казань) supersvetik synthezavr (казань) слушаю вас константин победоносцев данил фальш сёма овдиенко
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