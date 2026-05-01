Это заряженная туса-приквел + подготовка к большому рейву 9 мая в клубе «Свобода». Многогранное мероприятие для настоящих ценителей тяжёлой музыки. — Олдскул габбер, аптемпо и мейнстрим хардкор, а также хардкор-техно. — Мощный лайн-ап из именитых артистов отечественной хардкор-сцены — Привоз гостя из Германии — Эксклюзивные сеты на виниле