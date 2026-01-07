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Aura x Hardcore Lair

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1470₽ до 7777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

2 сцены, 20 артистов, новогодние праздники, атмосфера рождества и тотального разноса. Дополнительные световые декорации по-новому раскроют мрак андеграунда. Multi-Format Hardcore | Uptempo: Crispy Noise, Одолжи Юность, Revolxist, Сашка Цевич, Varyag x Vorozheya, Chickencore, Edge, Mjmx, Ponykore, Vicxdin, Sandra Gabber Stage: Ultarior, The Pit, Guyver, Keener, Aysma Rebrick, Usamov, Rex Rawhead, Rancor Spike, Meruem

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