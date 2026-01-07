Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
2 сцены, 20 артистов, новогодние праздники, атмосфера рождества и тотального разноса. Дополнительные световые декорации по-новому раскроют мрак андеграунда. Multi-Format Hardcore | Uptempo: Crispy Noise, Одолжи Юность, Revolxist, Сашка Цевич, Varyag x Vorozheya, Chickencore, Edge, Mjmx, Ponykore, Vicxdin, Sandra Gabber Stage: Ultarior, The Pit, Guyver, Keener, Aysma Rebrick, Usamov, Rex Rawhead, Rancor Spike, Meruem
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи