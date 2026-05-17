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Третья и заключительная часть нашумевшей Ауры, где 8 артистов сойдутся в дерзких b2b. Это закрытие весеннего сезона вечерним благотворительным рейвом в центре Москвы. Вся выручка, а также пожертвования пойдут на помощь приюту для животных. Желающие смогут съездить в приют вместе с организаторами. 17 мая, клуб "Резиденция" (м. Чистые пруды/Тургеневская)
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