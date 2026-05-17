ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Аура х Хардкор Логово

Резиденция, Мясницкая улица, 41с3

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Третья и заключительная часть нашумевшей Ауры, где 8 артистов сойдутся в дерзких b2b. Это закрытие весеннего сезона вечерним благотворительным рейвом в центре Москвы. Вся выручка, а также пожертвования пойдут на помощь приюту для животных. Желающие смогут съездить в приют вместе с организаторами. 17 мая, клуб "Резиденция" (м. Чистые пруды/Тургеневская)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста