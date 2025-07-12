Антистресс вечеринка с какао, медитацией и танцами! Тебя ждёт: • SoundSurfing, гонг-медитация на воде • AUM-чантинг и мягкая йога • Какао-церемония • Ecstatic Dance с живыми инструментами • DJ-сет и этно-маркет Тайминг: 18:00 — Гонг-медитация прямо в бассейне, лёжа на матрасе. Ты буквально плывёшь по звуку мягко и глубоко с ощущением невесомости (внимание, только 20 мест) 19:00 — Какао-церемония. Вкуснейший какао, чтобы раскрыть сердце, расслабить ум и начать вечер с теплом внутри и потанцевать от души 19:30-22:00 — Ecstatic Dance. Открытая поляна, деревья, DJ, живые барабаны, и ты. Танцуй, как будто никто не видит. 22:00 — Аум-Чантинг и Гонг-медитация. Глубокий релакс на завершение. Покой. Плавное выключение внешнего и внутреннего шума. Здоровый маркет и разные перфомансы с 17:00. DC: Нравится себе и летний вайб! Купаться можно девочкам только в купальниках, а мальчикам в плавках. Билеты: Раннее бронирование до 9 июля — 5000 После — 6500 SoundSurfing на матрасе — 9000