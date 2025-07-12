ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Aum Ecstatic Day

Аквакомплекс Лужники, улица Лужники, 24с4

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 9000₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Антистресс вечеринка с какао, медитацией и танцами! Тебя ждёт: • SoundSurfing, гонг-медитация на воде • AUM-чантинг и мягкая йога • Какао-церемония • Ecstatic Dance с живыми инструментами • DJ-сет и этно-маркет Тайминг: 18:00 — Гонг-медитация прямо в бассейне, лёжа на матрасе. Ты буквально плывёшь по звуку мягко и глубоко с ощущением невесомости (внимание, только 20 мест) 19:00 — Какао-церемония. Вкуснейший какао, чтобы раскрыть сердце, расслабить ум и начать вечер с теплом внутри и потанцевать от души 19:30-22:00 — Ecstatic Dance. Открытая поляна, деревья, DJ, живые барабаны, и ты. Танцуй, как будто никто не видит. 22:00 — Аум-Чантинг и Гонг-медитация. Глубокий релакс на завершение. Покой. Плавное выключение внешнего и внутреннего шума. Здоровый маркет и разные перфомансы с 17:00. DC: Нравится себе и летний вайб! Купаться можно девочкам только в купальниках, а мальчикам в плавках. Билеты: Раннее бронирование до 9 июля — 5000 После — 6500 SoundSurfing на матрасе — 9000

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста