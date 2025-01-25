Яркий рассказ о Коко Шанель от Полины Касперович — культуролога, сооснователя и автора проекта Культограм и члена Евразийского художественного Союза. Ты узнаешь, о том, как выпускница монастыря стала королевой мира высокой моды. Карьера в кабаре, русский бойфренд, влиятельные друзья, смысл маленького черного платья, и, конечно, легендарные модели Chanel. В стоимость включено: - увлекательное путешествие в мир моды; - репортажная фотосъемка.