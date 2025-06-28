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Atlanta act summer festival

улица Лужники, 24с1

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от 699₽ до 9999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

В этом году московский этап Atlanta act summer festival приземляется на культовой площадке под открытым небом - MTC Live Лето, расположенной в самом сердце Олимпийского комплекса «Лужники». Представь: жаркое лето, тысячи людей, объединённых музыкой, и твои любимые артисты на расстоянии вытянутой руки. Именно здесь, где спортивный дух встречается с энергией современной музыки, организаторы создадут незабываемую атмосферу, которую ты запомнишь на долго.

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