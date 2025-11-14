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  1. Москва
  2. События

Asylum x Bloom x DiskoNoir

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Rоманды Asylum, Bloom и DiskoNoir выступят мощной мультижанровой коллаборацией в DEX. Хедлайнерами предстоящей ночи заявлены: JULIA из MONASTERIO, DRAAG из 96NOISI?, WICCUWA из SYSTEM и WIREC, AMAL, SOFIA RODINA из ARMA17, MORZE из OBERWAVE и VASILII VOLCHOK! ASYLUM — Medium: •AMELINK [RAVENSTVO] •ANATHEMA •BE+A [ASYLUM] •DRAAG [96NOISI] •EVARCROW (hybrid live) [ASYLUM] •EVILMEISTER •JULIA [MONASTERIO] •KIBO [ASYLUM] •MELANIN •MIA •OSIXED •SSS •WICCUWA [SYSTEM / WIREC] BLOOM — MSL: •AMAL •DIAS •EVE UN •EVIDANCE [BLOOM / DISKONOIR] •ILYA TOKAREV [MEDUSA / FLOOR CONTROL] •NIKITA PIKUL [BLOOM] •PEACH TOUCH [BLOOM] •POSMOTRI [INSOMNIA] •SOFIA RODINA [ARMA17] •TROUBLES DELIVERY DISKONOIR — Under: •ANDRE [DISKONOIR / OBERWAVE] •COLD BODY (live) [SUB ROSA] •GAVALDI [DISKONOIR / OBERWAVE] •MARLENE [OBERWAVE] •MILD AFFECT [UMBRA] •MORZE [OBERWAVE] •OPUSTOSHIL [ДЕМОНЫ ГРУСТИ / ЭКСТАЗ] •VASILII VOLCHOK [ДЕМОНЫ ГРУСТИ] Также, на вечеринке будут представлены корнеры STUFF LAB. и VOLCHOK Ожидается подорожание билетов. Наличие билета не гарантирует прохождение фейсконтроля.

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