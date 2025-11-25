Тебя ждёт настоящее погружение в мир сверхъестественного ужаса и психологического напряжения. Тёмные коридоры, древние ритуалы, мистические символы и пугающие эффекты создают ощущение, что зло может быть рядом с каждым. Этот фильм обещает стать настоящим событием для поклонников хоррора и мистики, предлагая страшно красивое и напряжённое приключение на большом экране. Фильм представит и обсудит со зрителями Яна Фелтон — блогер и автор телеграм канала про дорамы и корейскую поп-культуру eat, sleep & kdrama. «Астрал. 13 инкарнаций зла» представляет собой спин офф культового корейского фильма и самого кассового корейского хоррора «Чёрные священники» (2015), сборы которого превысили 36,6 млн. долларов. представляет необычный взгляд на жанр ужасов, привнося в него корейский колорит и уникальную атмосферу мистики. Режиссёр Квон Хёк-чэ, ранее известный фильмами «Посредник» (2010) и «Отсчёт» (2023), в своем новом фильме делает шаг в сторону жанра ужасов, привнося в него элементы корейского шаманизма. Его подход к экзорцизму сочетает традиционные католические ритуалы с корейскими шаманскими практиками, что придаёт фильму уникальный колорит.