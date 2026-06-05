Проект «Аскеза» возвращается с летним форматом и разворачивает ночную вечеринку на открытом воздухе в нижнем дворе Суперметалла. Диджеи: 22:00 — JAACK открывает аскезу выдержанно-артхаусным звучанием. 23:00 — Mikhail Krichmar участник НИИ Снегири, приверженец хауса и электро. 00:00 — Sycoraxy организатор и строгий директор Аскезы. эйсид-хаус, порядок на танцполе. 01:00 — Принцесса Контроля слушать нельзя пропускать. 02:00 — EHKO к этому часу просыпаются оборотни и весь сброд. Михаил и Павел в дуэте поставят хаус, эйсид и минимал. 03:00 — Anteraizer милая девочка. Вход свободный, нужно зарегистрироваться в боте.