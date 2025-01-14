Асфиксия, или уду?шье, — кислородное голодание организма и избытка углекислоты в крови и тканях, например, при сдавливании дыхательных путей извне. Вечером 14 января для тебя будут вопить, греметь и завывать: bus39 — сумасбродный бензиновый антиджаз; Пшыпадковэ бздуры —импровизационное выступление с элементами интерактива в духе оккультизма и бреда; ?охоv — первая причина, почему вам не стоит общаться с поросятами, которые тратят ваше время. А так же секретные гости. 300р с репостом (до 13.01) 400р без репоста. Если хочешь заранее приобрести проходку, пиши в тг организатору @gadddemn