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Асайлум

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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Завершение:

от 1600₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В рамках рейва состоятся шоукейсы дружественных промо-команд: blackout, shumer, subversion и unight. В качестве хедлайнеров пригласили: • chain damage — резидент monasterio • cekta из санкт-петербурга • shurup — молодой талант из казахстана Состав: arina plastovez schiichiiclii: be+a x evilmeister cekta chain damage evarcrow freedomnin khaneefive kibo kirush land rova melanin mia overspace runna shurup (kazakhstan) sonic sss sway syberian98 • blackout: ila juice m.u.z.a. • shumer: helga zeit iamslg janera rexjet • subversion: lacruel lerros zombie • unight: lecrazynice replicant

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