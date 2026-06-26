Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В рамках рейва состоятся шоукейсы дружественных промо-команд: blackout, shumer, subversion и unight. В качестве хедлайнеров пригласили: • chain damage — резидент monasterio • cekta из санкт-петербурга • shurup — молодой талант из казахстана Состав: arina plastovez schiichiiclii: be+a x evilmeister cekta chain damage evarcrow freedomnin khaneefive kibo kirush land rova melanin mia overspace runna shurup (kazakhstan) sonic sss sway syberian98 • blackout: ila juice m.u.z.a. • shumer: helga zeit iamslg janera rexjet • subversion: lacruel lerros zombie • unight: lecrazynice replicant
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи