Артур Беркут
1-я Дубровская улица, 13Ас1
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Завершение:
от 1200₽ до 2400₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Один из самых узнаваемых голосов российской тяжёлой сцены. Многие знают и любят его как вокалиста культовой группы «Ария» в период с 2002 по 2011 год, с которым были записаны альбомы «Крещение огнём» и «Армагеддон». Его мощный вокал также гремел в знаменитой группе «Автограф». В этот праздничный вечер тебя ждёт невероятный заряд энергии и драйва. В программе прозвучат как золотые хиты, проверенные временем, так и совершенно неожиданные композиции, которые станут настоящим подарком для всех ценителей качественной рок-музыки.
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