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Показы шедевров немного кино под живое музыкальное сопровождение оркестра. В этот вечер будут показаны картины «Заключённый №13», «Мечты» и «Собачья жизнь». Каждая кинолента обладает своей неповторимой атмосферой, увлекательным сюжетом и звездным актерским составом.
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