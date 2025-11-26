Показы шедевров немного кино под живое музыкальное сопровождение оркестра. В этот вечер будут показаны картины «Заключённый №13», «Мечты» и «Собачья жизнь». Каждая кинолента обладает своей неповторимой атмосферой, увлекательным сюжетом и звездным актерским составом.