ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Artmi Fest - Мифы и легенды народов России

Болотная площадь

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль для знакомства с культурой и традициями народов мира. Объединяющей темой 2025 года станут легенды, мифы и сказки народов России. Арт-фестиваль проходит в формате большого квеста на 15 тематических локациях. Гости могут пройти квест, выполнив задания на квест-точках, поучаствовать в большой лотерее, получить призы от партнеров фестиваля. Фестиваль проходит при поддержке проекта «Молодежь Москвы» Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и проекта Правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». На главной сцене фестиваля участники косплей дефиле представят образы сказочных царевен, мифологических существ, волшебных птиц и героев любимых мультфильмов. Музыкальная программа познакомит с национальными инструментами и танцами, фолк-музыкой и песнями северных народов. В зоне Арены пройдут театрализованные исторические бои клубов реконструкторов и танцевальные мастер-классы. В рамках фестиваля можно познакомиться с экспозицией трех передвижных выставок, посетить лекции, поучаствовать в пленэре с известными художниками , поиграть в настольные игры древних народов. Вход и участие: по регистрации Главная сцена | косплей дефиле | фолк коллективы |национальные инструменты | Дерево сказок | Фотозоны и декорации

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста