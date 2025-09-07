Фестиваль для знакомства с культурой и традициями народов мира. Объединяющей темой 2025 года станут легенды, мифы и сказки народов России. Арт-фестиваль проходит в формате большого квеста на 15 тематических локациях. Гости могут пройти квест, выполнив задания на квест-точках, поучаствовать в большой лотерее, получить призы от партнеров фестиваля. Фестиваль проходит при поддержке проекта «Молодежь Москвы» Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и проекта Правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». На главной сцене фестиваля участники косплей дефиле представят образы сказочных царевен, мифологических существ, волшебных птиц и героев любимых мультфильмов. Музыкальная программа познакомит с национальными инструментами и танцами, фолк-музыкой и песнями северных народов. В зоне Арены пройдут театрализованные исторические бои клубов реконструкторов и танцевальные мастер-классы. В рамках фестиваля можно познакомиться с экспозицией трех передвижных выставок, посетить лекции, поучаствовать в пленэре с известными художниками , поиграть в настольные игры древних народов. Вход и участие: по регистрации Главная сцена | косплей дефиле | фолк коллективы |национальные инструменты | Дерево сказок | Фотозоны и декорации