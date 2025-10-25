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Артклуб Vogue: «Downton Abbey»

Frenchie на Тверской, Тверская улица, 15

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+

Про событие

Соверши путешествие во времени и погрузись в мир британской аристократии, где история и мода сплетаются в элегантное целое. На встрече вместе с Илектрой Канестри, экспертом моды и преподавателем Британской высшей школы дизайна, участники обратятся к феномену сериала «Аббатство Даунтон», который вошел в историю как эталон безупречного стиля и совсем недавно получил продолжение. Сериал был отмечен престижной премией «Эмми» за выдающиеся костюмы и восхищает своей кропотливой работой с деталями: каждый образ героев — это не просто наряд, а подлинный образец моды начала XX века, вдохновленный творениями великих кутюрье, таких как Поль Пуаре и других создателей моды. Это будет идеальная встреча для всех, кто ценит историю, кинематографическое искусство и изысканную моду. О лекторе: Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, куратор и преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино, лектор Московского Музея Современного Искусства, а в прошлом — редактор и обозреватель Vogue, Elle, Cosmopolitan, Interni и РБК.

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