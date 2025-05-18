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Art&English

Арт-пространство «Тайная», Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Практический мастер-класс, на котором ты научишься уверенно говорить о себе на английском — через искусство, визуальные образы и личные смыслы. Что тебя ждёт: — Ice-breaking - мягкое знакомство и живой диалог; — Составление майндмэпов на основе шедевров мирового искусства; — Изучение и активное использование нового арт-вокабуляра; — Работа с грамматикой, необходимой для описания себя в арт-контексте; — Разбор реальных примеров самопрезентаций для галеристов, коллекционеров и арт-комьюнити; — Личная самопрезентация и поддерживающий фидбeк от преподавателя; — Создание арт-коллажа, отражающего твою самопрезентацию. Ведущая — Анастасия Аспарагус, современная художница и выпускница Свободных Мастерских при ММОМА. Работает с разными материалами — от масла до пластилина — и помогает через творчество раскрыть внутреннюю свободу и научиться говорить о себе просто и искренне.

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