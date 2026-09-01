Артём Пора Домой
ул. Электродная, 2, ст. 32
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Завершение:
от 4240₽ до 5830₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Тот самый диджей в ушанке, который точно попадался тебе в сети. Артём, известен тем, что берёт любимые всеми поп и рок-хиты и превращает их в настоящий энергетический взрыв. Его визитная карточка — мощные ритмы, заставляющие звучать знакомые мелодии по-новому, свежо и невероятно зажигательно. Диджей из хрущёвки, который делает бэнгеры на «Раз, два, три»! Программа вечера: 18:00 открытие дверей (chill music) 19:00 разогрев от Kepler 20:00 Артем Пора Домой
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