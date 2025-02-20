Международная выставка дизайна — масштабный проект в сфере дизайна и интерьерных решений. На площади 32 000 кв.м. будут представлены премьеры от более чем 400 ведущих российских и европейских брендов, а также коллаборации и спецпроекты с известными художниками и дизайнерами. В рамках деловой программы на выставке выступят звезды мирового дизайна — Карим Рашид и Джулио Каппеллини. Среди специальных проектов смотра — выставка restore: х Василий Кононов-Гредин «Reassembly», где гаджеты будут менять форму, превращаясь в новые арт-объекты. Произведения современных художников, выполненные в самых разных жанрах и техниках, будут представлены на стендах галерей VS Gallery, Reportage, Sistema, Сабстанция и других. Также зрители смогут увидеть объекты дизайна независимых авторов и малотиражные предметы.