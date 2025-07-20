На лекции ты больше узнаешь о трёх женщинах, которые в своё время были восприняты обществом неоднозначно: Агата Кристи, Астрид Линдгрен и Эдит Пиаф. Они нарушают традиции, бросают вызов обществу, их имена не сходят со страниц прессы. Их обсуждают и осуждают, ими восхищаются. Кто они? Эпатажные красавицы или, наоборот, маскулинные героини? Как стали они мировыми знаменитостями? Откуда черпали вдохновение и почему были не похожи на других женщин эпохи? Также в программе лекции: – Правда ли, что Агата Кристи инсценировала своё исчезновение, почему она увлекалась археологией; – В каком преступлении обвиняли Эдит Пиаф, как хитрость певицы спасала жизни во годы Второй Мировой войны; – Как фантазии Астрид Линдгрен изменили налоговую политику Швеции, и почему Пеппи Длинный чулок попала под цензуру. Лектор: Ангелина Дронова — историк, выпускница и соискатель кафедры истории России XIX века — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор статей по истории танца. Сбор гостей к 11:00, начало лекции – 11:30.