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Арт-завтрак «Влюблённые в искусство»

Зойка
Б. Патриарший пер., 8с1

Начало:

Завершение:

6500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Творческий союз ресторана «Зойка» и интеллектуального пространства «Своё Поле» приглашает на встречу, посвящённую русским меценатам, которые развивали и поддерживали музыкальное и театральное искусство. Ты узнаешь, как переписка Надежды фон Мекк с П. И. Чайковским получила название «13 лет любви, спрессованных в трёхтомник», в чём заслуга Саввы Морозова перед К. С. Станиславским и МХТ, почему Митрофан Беляев обожал музыку М. И. Глинки и что способствовало созданию театрального музея Алексея Бахрушина. В меню – завтрак от шеф-повара «Зойки» Ивана Штучкина: – хрустящий ржаной тартин с мятым авокадо, яйцом пашот и шпинатом; – воздушная бриошь с мортаделлой, страчателлой и обжаренным яйцом; – французские омлеты и русские блины с тремя видами икры и соусом «Шампань» в паре с бокалом игристого Tete de Cheval.

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