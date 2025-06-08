Творческий союз ресторана «Зойка» и интеллектуального пространства «Своё Поле» приглашает на встречу, посвящённую русским меценатам, которые развивали и поддерживали музыкальное и театральное искусство. Ты узнаешь, как переписка Надежды фон Мекк с П. И. Чайковским получила название «13 лет любви, спрессованных в трёхтомник», в чём заслуга Саввы Морозова перед К. С. Станиславским и МХТ, почему Митрофан Беляев обожал музыку М. И. Глинки и что способствовало созданию театрального музея Алексея Бахрушина. В меню – завтрак от шеф-повара «Зойки» Ивана Штучкина: – хрустящий ржаной тартин с мятым авокадо, яйцом пашот и шпинатом; – воздушная бриошь с мортаделлой, страчателлой и обжаренным яйцом; – французские омлеты и русские блины с тремя видами икры и соусом «Шампань» в паре с бокалом игристого Tete de Cheval.