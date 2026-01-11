Святочная неделя между Рождеством и Крещением — особое, «пороговое» время, когда граница между мирами истончается, а будущее становится немного прозрачным. Уютный арт-завтрак, где ты отправишься в мистическое путешествие по этому фольклорному и литературному периоду. Представь себе тихий зимний вечер: за окном метель, в комнате тепло, а в центре стола — таинственно мерцает свеча. Это то самое настроение, в котором рождались и святочные обряды, и великие произведения о них. Тебя приглашают в это «пороговое» пространство — между реальностью и вымыслом, прошлым и будущим, — чтобы вместе рассмотреть, как дрожь от предсказания превращалась в шедевры искусства. На лекции ты: — Узнаешь, почему именно святочные гадания стали таким мощным культурным сюжетом — от народных обрядов у печи до «страшных» ритуалов в бане. — Увидишь, как магия этих обрядов оживала на полотнах Брюллова и Маковского. — Проследишь, как тема гадания развивалась в литературе: от баллад Жуковского и сна Татьяны у Пушкина — к психологизму Достоевского и мистике Булгакова. — Поймёшь, как древняя традиция трансформируется в современном рассказе — В интерактивной части сами примешь участие в старинном гадании и попробуешь интерпретировать его образы Лектор: Дарья Виноградская — писатель, преподаватель литературы и творческого письма. Выпускница литературных программ университетов Айовы и Западной Вирджинии, Литинститута, руководитель писательской мастерской. Преподаватель англоязычной литературы в Европейской гимназии. Её лекции — это глубокая и ясная история о связи эпох, образов и смыслов. В стоимость билета включён завтрак с напитками в ассортименте (чай/кофе) Сбор гостей: 13:00, начало: 13:30 Рассадка гостей может предполагать размещение за общим столом.