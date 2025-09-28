Вот уже не одно десятилетие психологи спорят о том, сколько же на самом деле живёт любовь. Кто-то утверждает, что три года (даже книга есть с таким названием), кто-то ещё более пессимистичен и называет срок в шесть месяцев. Может быть, они просто не знают, что такое «любовь»? Потому что настоящая она живёт всю жизнь! На встрече поговорят о таких парах, которые нарушили все правила и законы отношений, которым ни один психолог не поставил бы пятёрки в зачётку и которые, тем не менее, шли по жизни рука об руку до самого конца. О лекторе: Виктория Хайнак, музыкант, мастер изящной словесности, автор проекта «Интеллект под просекко», который был создан для того, чтобы рассказывать о бриллиантах мировой культуры и искусства легко и без академической скорби. Стоимость участия: от 4500 руб.*, в стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.