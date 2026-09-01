Лекция, на которой ты узнаешь, что сделало Пикассо одним из самых популярных, дорогих и плодотворных художников XX века, и как на это повлияли его многочисленные женщины. В 1998 году Пикассо попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый плодотворный художник в мире. За свою жизнь он создал около 150 000 работ, среди которых 20 000 — живопись! Всё это благодаря невероятной любви к жизни, женщинам и искусству. Обсудят: — как события жизни Пикассо отражались на его творчестве, — как родился кубизм и в чём его смысл, — о связи художника с Россией, — а также увлекательные любовные истории, которыми пропитана вся его жизнь и творчество. Лектор: Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая культурно-образовательных программ об искусстве XX века, арт-терапевт, спикер проекта «Культограм» и автор канала «Не спи, художник». В стоимость билета уже включены основное блюдо (сытная вафля с наполнением), десерт и чай/кофе на выбор.