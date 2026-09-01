На встрече обсудишь, как вопреки бедности, еврейскому происхождению и непопулярному взгляду на мир, Шагал смог добиться руки и сердца дочери одного из самых богатых людей в своём городе, а затем стать всемирно известным художником. Узнаешь: - Какие люди помогли ему на этом пути - Кто была его муза и где её можно увидеть на картинах - Какой город занимал особое место в его творчестве - Что придавало героям его картин способность парить в воздухе Спикер: Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт. В стоимость билета уже включены основное блюдо (сытная вафля с наполнением), десерт и чай/кофе на выбор.