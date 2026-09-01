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Арт-ужин: «Любовь в искусстве»

Кафе Момом, Пятницкая улица, 54

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Любовь — едва ли не главная тема в искусстве. О, сколько великих творений было создано во имя этого чувства! Ты познакомишься с загадочной историей дня влюблённых, узнаешь, кто же на самом деле этот Святой Валентин, а также о происхождении Купидона. Но главная часть вечера будет посвящена самым трогательным историям любви гениев и их муз. Поговоришь о том, кого любили Сальвадор Дали и Нико Пиросмани; как Густав Климт, Огюст Роден и другие деятели искусств воспевали любовь в своих произведениях; вспомнишь мифологические сюжеты и легенды; узнаешь, как Василий Кандинский влюбился в свою будущую жену по телефону и как Марк Шагал «воспарил» от чувств на своих картинах. О лекторе: Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая культурно-образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт, спикер проекта «Культограм» и автор канала «Не спи, художник» В стоимость билета уже включены основное блюдо (сытная вафля с наполнением), десерт и чай/кофе на выбор.

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