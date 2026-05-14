Познакомишься с загадочной историей дня влюблённых, узнаешь, кто же на самом деле этот Святой Валентин, а также о происхождении Купидона. Но главная часть вечера будет посвящена самым трогательным историям любви гениев и их муз. Поговорят о том, кого любили Сальвадор Дали и Нико Пиросмани; как Густав Климт, Огюст Роден и другие деятели искусств воспевали любовь в своих произведениях; вспомнят мифологические сюжеты и легенды; узнаешь, как Василий Кандинский влюбился в свою будущую жену по телефону и как Марк Шагал «воспарил» от чувств на своих картинах. О лекторе: Александра Солдатова — художник-дизайнер, автор и ведущая культурно-образовательных программ об искусстве ХХ века, арт-терапевт, спикер проекта «Культограм» и автор канала «Не спи, художник»