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Арт-завтрак «Исполнитель желаний: как Марк Шагал научил весь мир летать»

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 4500₽
Возраст 12+
Выставки
Еда

Про событие

Ты узнаешь подробности сказочной истории художника, рассмотришь его шедевры и исследуешь творчество по всем каналам чувств – через вкусы, ароматы и тактильные ощущения. Марк Шагал не просто художник, а многогранный миф в искусстве, о котором каждый что-то слышал и за что-то полюбил. Полеты на картинах — его визитная карточка и намёк на то, что главная радость земного притяжения заключается в способности иногда его преодолевать, но с возможностью вернуться на землю. Как этот живописец, проживший почти век, на две страны и три культуры, влюбил в себя весь мир и остался в истории искусства XX столетия главным мечтателем? Как он заставил зрителей поверить, что при желании всё возможно – даже вечная любовь и полёты над городом? Будешь разбираться вместе с искусствоведом и журналистом, автором проекта Let’s art Еленой Соломенцевой. Тебя ждёт путешествие из Витебска в Париж и обратно, влюблённость в Беллу и в революцию, эмиграция во Францию и американский период. Но сначала нужно будет подкрепить силы вкусным еврейским завтраком: – Цветная капуста «По-Витебски» – Форшмак и хала – Хумус и салат израэли «Рембрандт меня любит» Каждого гостя ждёт приветственный бокал вина и чай. Лектор: Елена Соломенцева — искусствовед, журналист, автор проекта Let’s art. Автор в Коммерсантъ Weekend и редактор крупных российских медиа. Сегодня Елена рассказывает об искусстве по всем каналам чувств, сочетая живопись с историей, вкусами, ароматами и тактильными ощущениями. Сбор гостей в 11:30, начало в 12:00. В стоимость билета включено угощение.

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