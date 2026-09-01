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Арт-йога

улица Павла Андреева, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+

Про событие

Занятие хатха-йогой, которое находится в одном смысловом поле с дискуссией об искусстве и художественной практике. Каждое занятие открывает мягкая работа с телом при поддержке профессионального инструктора, после — разговоры об искусстве в компании дипломированного искусствоведа или арт-практика прямо на ковриках с чашкой ароматного чая. Тема разговора: Женщины, переписавшие сюрреализм. *коврик нужно принести с собой. Практика йоги подойдет для начального и среднего уровня подготовки. Для арт-сессии художественное или искусствоведческое образование не требуется. Внимание: пространстве проживает два дружелюбных кота, которые с радостью принимают внимание гостей. Учитывай этот факт, если у тебя аллергия на животных.

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