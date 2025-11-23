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Арт-вечеринка «Возвращение в Хогвартс»

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

5100₽
Возраст 16+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Заботливо украшенная деталями студия, летающие письма с приглашением на учебный год, говорящая распределяются шляпа, тематический фуршет с Феликс Фелицис и летающими снитчами, множество свечей и многое-многое другое. Тебя ждёт атмосфера праздника и волшебства, общение с единомышленниками, викторина по фильмам и книгам и конечно же участие в авторском мастер-классе. Под чутким руководством мастера Зельеварения ты создашь свою уникальную свечу в чёрном котелочке с деревянным трескучим фитилем и тематическим ароматом. Распределяются шляпа поможет с выбором факультета — ведь в зависимости от него ты окрасишь свою свечу в соответствующий факультету цвет: синий, красный, жёлтый или зелёный, а также чёрный (для тёмных магов или учеников Дурмстранга). Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.

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