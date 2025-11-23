Заботливо украшенная деталями студия, летающие письма с приглашением на учебный год, говорящая распределяются шляпа, тематический фуршет с Феликс Фелицис и летающими снитчами, множество свечей и многое-многое другое. Тебя ждёт атмосфера праздника и волшебства, общение с единомышленниками, викторина по фильмам и книгам и конечно же участие в авторском мастер-классе. Под чутким руководством мастера Зельеварения ты создашь свою уникальную свечу в чёрном котелочке с деревянным трескучим фитилем и тематическим ароматом. Распределяются шляпа поможет с выбором факультета — ведь в зависимости от него ты окрасишь свою свечу в соответствующий факультету цвет: синий, красный, жёлтый или зелёный, а также чёрный (для тёмных магов или учеников Дурмстранга). Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.