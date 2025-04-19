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Арт вечеринка

Павелецкая набережная, 2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

«Арт опора» — это проект про доступную арт-терапию. Две подруги, Оля и Даша, авторы проекта, приглашают на арт-вечеринку. На вечеринке будет всё, чего так хочется этой весной: - новые знакомства, - арт-терапия на ватманах, - командные взаимодействия, - практики свободного движения, - нетворкинг, - музыка, танцы, напитки и закуски. Ведущие: 1) Ольга Кириллова — педагог, психолог, арт-терапевт, автор групповых занятий для взрослых и детей. 2) Дарья Ноговицына — специалист по движению, фитнес-тренер, инструктор по пилатесу. Специальных навыков не требуется. Запись обязательна.

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