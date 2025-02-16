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Арт-вечер «Жизнь Ван Гога» с искусствоведом и психологом

Садовническая улица, 78с5

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Арт-вечер, где соединится искусство, психология и тёплая компания единомышленников. Тебя ждут домашние угощения (галета с грушей и сыром бри, хрустящие бискотти, закуски и напитки), лекция от искусствоведа о жизни и творчестве Ван Гога, живая беседа с гештальт-терапевтом Марком Перельцвайг о жизненных перипетиях Ван Гога и о том, как эмоции и переживания художника находят отклик в нашей жизни. В конце вечера также пройдёт психотерапевтическая практика, направленная на раскрытие твоих «теневых» сторон и тотальную перезагрузку. В каждый билет включен фуршет с закусками, десертом и напитками. Возврат билетов возможен более чем за 24 часа до мероприятия. По всем вопросам - @alinfri

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