На арт-вечере каждый сможет нарисовать свою картину и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Расслабляющая музыка на фоне поможет снять стресс, а живые цветы украсят любую фотографию с арт-вечера. В программе тебя будут ждать разговоры про искусство и новые знакомства. Участие в арт-вечере позволит не только продегустировать несколько позиций, но и попробовать себя в живописи под руководством профессионалов. В стоимость входит: — Безопасная акриловая краска, которая легко отмывается с рук и одежды; — Профессиональный холст 40x50 см; — Фирменная сумка, в которой ты унесёшь картину с собой; — Винная дегустация из трёх позиций; — Яркие эмоции и много улыбок!