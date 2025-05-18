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Арт-вечер с дегустацией от Painty

Пироговская набережная, 5/2

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4500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вечер в атмосферном пространстве, где каждый сможет нарисовать свою картину, продегустировать несколько позиций вин и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Ты сможешь создать собственный шедевр под руководством опытных художников, которые помогут преодолеть страх чистого листа и вдохновят на новые идеи. В стоимость билета входит: — Безопасная акриловая краска, которая легко отмывается с рук и одежды; — Профессиональный холст 40x50 см; — Фирменная сумка; — Винная дегустация из трёх позиций; — Яркие эмоции и много улыбок.

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