Вечер в атмосферном пространстве, где каждый сможет нарисовать свою картину, продегустировать несколько позиций вин и провести время в приятной компании. Рисование при свечах добавит особой душевности и создаст уютную обстановку для раскрытия воображения. Ты сможешь создать собственный шедевр под руководством опытных художников, которые помогут преодолеть страх чистого листа и вдохновят на новые идеи. В стоимость билета входит: — Безопасная акриловая краска, которая легко отмывается с рук и одежды; — Профессиональный холст 40x50 см; — Фирменная сумка; — Винная дегустация из трёх позиций; — Яркие эмоции и много улыбок.