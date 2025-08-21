Мастер-класс по живописи в технике текстурной пасты, погружение в поток творчества и тишины. Морская тематика — вода, волны, глубина — станет твоим проводником в мир искусства, где каждый мазок кисти и рельефный штрих помогут выразить эмоции, отбросить суету и найти гармонию. По промокоду KAVER15 действует скидка 15% на покупку билетов.