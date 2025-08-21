ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-вечер

Кибердом, 2-я Звенигородская улица, 12с18

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по живописи в технике текстурной пасты, погружение в поток творчества и тишины. Морская тематика — вода, волны, глубина — станет твоим проводником в мир искусства, где каждый мазок кисти и рельефный штрих помогут выразить эмоции, отбросить суету и найти гармонию. По промокоду KAVER15 действует скидка 15% на покупку билетов.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста